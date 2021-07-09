Помимо поликлиник: Где найти мобильные центры вакцинации от коронавируса в Калининграде

. Фото: Александр Подгорчук

В региональном минздраве рассказали, где и в какое время можно будет получить прививку помимо поликлиник по мере поступления вакцины в Калининградскую область до 13 июля включительно.

На пл. Победы продолжит работу передвижной комплекс Центральной городской клинической больницы:

- 10-11 июля с 10 до 14 часов;

- 12-13 июля с 10 до 13 и с 14 до 17 часов.

В торговом центре «Балтия-молл» (Приморское кольцо, 2) без выходных дней с 10 до 20 часов продолжит ежедневно функционировать мобильный прививочный пункт Городской больницы № 2.

Еще один передвижной медицинский комплекс ЦГКБ 12-16 июля с 10 до 20 часов будет работать на площадке перед ТЦ «Виктория» на ул. Гайдара, 120. Здесь же с 10 до 20 часов также будут доступны прием врача-гинеколога, с 10 до 16 часов – флюорография и рентгенография, для женщин – маммография и УЗ-диагностика органов малого таза.

Ежедневно без выходных будет работать прививочный пункт на Южном вокзале:

- с 9 до 11 часов проводится вакцинация первым компонентом вакцины от коронавируса;

- с 17 до 19 часов – вторым.

Выездная вакцинация проводится и в Черняховске. Прививку можно будет получить ежедневно по 13 июля включительно с 9 до 15 часов на ул. Театральной.