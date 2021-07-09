Алиханов ответил на жесткий вопрос об «архитектурной помойке» в Зеленоградске

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Инстаграме губернатора калининградской области Антона Алиханова завязалась оживленная дискуссия по поводу застройки приморских городов. Очевидно, что не всегда эта застройка выглядит концептуальной и гармоничной. Немало обратных примеров, когда недалеко от берега моря вырастают высотки, которые подавляют историческое ядро курортных городов.

"Побережье Зеленоградска - просто вакханалия, устроенная застройщиками. Никакой общей концепции, кто на что горазд. Архитектурная помойка! Вы когда-нибудь уедете, а нам здесь жить..." - высказалась одна из подписчиц губернатора.

В ответ Антон Алиханов заметил, что застраивает Зеленоградск не он, а далее сообщил следующее:

"Мое решение по Зеленоградску, например, выделить средства на капитальный ремонт 11 исторических домов в центре города. Эту же практику капитального ремонта, опережающего и расширенного по составу работ, продолжим в городе и дальше".

По словам главы области, архитектурные решения руководство области навязать не может.

"Только для приморский городов, для исторической части, мы приняли требования представлять на градосовет три варианта архитектуры (так сделано в Светлогорске), такие требования будут далее распространены и для Зеленоградска и для других приморских городов", - добавил Антон Алиханов.