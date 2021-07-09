18-летний житель Гусева зарезал отца своей бывшей девушки

18-летнего жителя Гусева подозревают в убийстве 45-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Калининградской области, парень дал признательные показания.

По версии следствия, 45-летний житель поселка Маяковское был отцом бывшей девушки убийцы. Отношения между мужчинами были так себе, время от времени происходили конфликты. А в ночь преступления, 8 июля, молодой человек, с его слов, намеренно приехал к дому мужчины, чтобы во всем разобраться. В итоге, словесный конфликт закончился трагедией - парень ударил своего оппонента ножом в область ключицы. Мужчина скончался на месте преступления.