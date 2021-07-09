Два самолета из Питера не смогли сесть в Калининграде и улетели обратно

. Фото: flightradar24.com

Два самолета из Санкт-Петербурга не смогли сесть в аэропорту "Храброво" и повернули обратно. В 21:30 самолеты пролетали над Латвией. Об этом свидетельствуют данные сервиса flightradar24.

Речь идет о рейсах 5N539 авиакомпании "Смартавиа" и DP529 авиакомпании "Победа". Они должны были прибыть в Калининград в 21:30 и 20:20 соответственно. Рейс "Победы", который должен был сесть раньше, довольно долго кружил над Куршским заливом.

По предварительным данным, причиной разворота бортов стали погодные условия, точнее, бушующая в последние часы в Калининградской области гроза.