Под Калининградом пожарным удалось предотвратить мощный взрыв

Расчеты сразу трех пожарно-спасательных частей - ПСЧ-23, ПСЧ-30, ПСЧ-4, а также Службы пожаротушения в составе 15 человек и 4 единиц техники прибыли в поселок Совхозное Багратионовского района в одиннадцатом часу вечера 9 июля. Там на улице Мастеровой полыхало одноэтажное кирпичное здание, в котором располагались гараж и ремонтная мастерская. К моменту прибытия огнеборцев уже сгорела и частично обрушилась кровля на площади 250 квадратных метров.

Однако удалось предотвратить еще худшие последствия в виде мощного взрыва. Огонь уже подбирался к хранившимся в помещении 6 баллонам с ацетиленом и кислородом, которые успели вовремя вынести. Удалось также спасти автомобиль УАЗ.

Пострадавших среди людей нет, причины возгорания устанавливаются.