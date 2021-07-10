Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика10 июля 2021 10:23

Морпехи Балтфлота учатся водить и стрелять

Подготовка экипажей бронетранспортеров проводится в рамках планового курса боевой подготовки
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

В бригаде морской пехоты Балтийского флота продолжается обучение экипажей бронетранспортеров БТР-82а в рамках планового курса боевой подготовки.

Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, морпехи проходят вождение (по пересеченной местности и на плаву)и выполнение боевых стрельб из вооружения БТР по различным мишеням. В мероприятиях принимают участие свыше 50 экипажей – это свыше 200 военнослужащих на 50 единицах техники. Обучение проводится поэтапно – от одиночной подготовки механиков-водителей до выполнения задач отдельным экипажем совместно с десантом.