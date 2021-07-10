Калининградский бизнес прирастает социальными предпринимателями

В Калининградской области статус социальных предпринимателей за этот год официально оформили уже более 20 компаний – число подобных предприятий выросло вдвое. Всего же в федеральном реестре субъектов малого и среднего предпринимательства сейчас зарегистрировано 52 представителя от нашего региона.

Как сообщил руководитель центра инноваций социальной сферы Кирилл Звягин, большинство социальных предпринимателей занимаются реабилитацией людей с ограниченными возможностями, работают в сфере образования, социальной адаптации, реализуют культурно-просветительские проекты. Среди новичков – балетная школа для малышей, планетарий, фитнес-пространство, театр и музыкальная школа.

Официальный статус социального предпринимателя открывает доступ к государственным мерам поддержки - в Калининградской области эта категория бизнеса может получить гранты до полумиллиона рублей на развитие своего дела.