Калининградский губернатор позаботился о рыбаках

Строительство уже второго по счету слипа - спуска, по которому можно удобно и быстро выйти в море на рыбалку, завершили в восточной части пляжа Зеленоградска. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на своей странице в сети Инстаграм.

«Оборудовали удобный свободный заезд для автомобилей и парковку, сделали удлиненный формат плит, чтобы спуск крупных лодок был безопасен. Демонтировали полностью (не просто срезали) старые немецкие железные буны, вместо которых будем вскоре набивать новые».

Сообщается также, что рядом с новым слипом будут функционировать кафе и станция водных видов спорта.

Что касается первого слипа в Куликово, то и там скоро появится автопарковка на 300 мест.