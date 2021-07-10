На автотрассе сбили 81-летнего велосипедиста

После столкновения автомобиль оказался в кювете. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В третьем часу дня 9 июля по автодороге «Полесск - Головкино - Матросово» со стороны Полесска в направлении Матросово двигался автомобиль «Фольксваген». На 16-м километре трассы 36-летний водитель машины сбил попутного велосипедиста.

Однако не спешите спускать всех собак на автомобилиста. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД России, 81-летний любитель двухколесного транспорта сам виноват в случившемся. Ибо нарушил правила расположения на проезжей части.

К счастью для обоих участников ДТП, дело ограничилось телесными повреждениями, полученными велосипедистом.