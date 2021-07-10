Жителя Пионерского обнаружили мертвым в пожарном водоеме

Живописный уголок Пионерского стал местом трагедии. Фото: УСКР по Калининградской области

Сегодняшним утром в городе Пионерский, на улице Пограничной в пожарном водоеме местный рыбак обнаружил тело мужчины, который был полностью одет.

Личность погибшего установили – им оказался 51-летний горожанин. Согласно предварительной информации, при жизни он был склонен к злоупотреблению алкоголя. Видимых повреждений на теле обнаружено не было.

- По данному факту Светлогорским межрайонным следственным отделом организована доследственная проверка, - сообщили в региональном Управлении СКР. - Выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.