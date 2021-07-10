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Происшествия10 июля 2021 14:32

Полиция разыскивает обворовавшую модный магазин калининградку

Незаметно запихнув в сумку несколько платьев, женщина прошла мимо кассы и скрылась
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Воровка орудовала дерзко и быстро.

Воровка орудовала дерзко и быстро.

Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда устанавливает местонахождение Андряковой Анны Олеговны, 1984 г.р., жительницы улицы Машиностроительной.

Ранее уже судимая за кражу горожанка 6 июня в период времени с 12:50 по 13:00, находясь в торговом зале магазина «Pollykids» на 3 этаже ТЦ «Гиант» на Московском проспекте, 257, тайком положила в свою сумку несколько снятых с вешалок вещей. После чего, не оплачивая товар, прошла мимо кассы и скрылась.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемой, просят обратиться в отдел полиции по телефонам: 55-45-02, 55-45-47, 8-911-866-70-23 или 02 (102 с мобильного). Конфиденциальность гарантируется!

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Обворовала магазин
Обворовала магазин
Ранее судимая калининградка прошла с похищенными вещами мимо кассы