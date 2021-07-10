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Политика10 июля 2021 15:20

Под Калининградом взорвали автомобильный мост

Тактические учения провела инженерно-саперная рота армейского корпуса Балтфлота
Игорь ОРЕХОВИгорь ОРЕХОВ
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Вблизи Калининграда взлетел на воздух автодорожный мост. Обрушились два пролета укрепленных железобетонных конструкций сооружения через реку Лава. Вот что могут сделать свыше 100 килограммов взрывчатки в умелых руках.

К счастью, это были всего длишь тактическое учение инженерно-саперной роты дислоцированного в Гусеве мотострелкового соединения армейского корпуса Балтийского флота на одном из военных полигонов Калининградской области. А разрушение пресловутого моста было всего лишь имитацией. По условиям учений, захваченный плацдарм было необходимо удержать силами тактических разведывательных групп.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения БФ пресс-службы минобороны РФ, военные инженеры также выполнили задачи по минированию подходов к мосту и береговой линии района сброса понтонного моста условным противником. Действия подрывников прикрывали с воздуха вертолеты огневой поддержки Ми-24.