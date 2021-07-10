Велосипедист засудил сбившего его автомобилиста

В сентябре прошлого года на улице Шатурской в поселке Васильково пересеклись пути водителя автомобиля марки «Хонда» и велосипедиста, катившего поперек проезжей части. Понятно, что не защищенному практически ничем, кроме велосипедных цепей, «легкому байкеру» досталось: врачи диагностировали у него раны лобной области и слизистой нижней губы, кровоподтеки и ссадины на лице, правом предплечье, обоих локтевых суставах. Судмедэксперты квалифицировали эти повреждения как легкий вред здоровью.

Гурьевский районный суд признал автомобилиста виновным в совершении административного правонарушения и оштрафовал на 5 тысяч рублей. Однако велосипедисту этого показалось мало: он обратился с иском, в которому указал, что от источника повышенной опасности, коим является автомобиль, помимо ущерба собственному здоровью он потерпел еще и материальные убытки в виде покореженной двухколесной машины, которую любил и ценил. В итоге истец добился компенсации в размере 56 656 рублей.

Теперь уже недовольным оказался проигравший судебный процесс автомобилист, который подал кассационную жалобу в Калининградский областной суд, прося снизить размер выплат: мол, материальное положение оставляет желать лучшего, да и в злополучном ДТП была и велосипедиста вины доля. Но высшая инстанция признала решение районного суда законным и обоснованным, оставив без изменения.