В первом матче сезона «Балтика» отыгралась со счета 0:2

В субботу калининградская «Балтика» провела в Воронеже первый матч нового сезона ФНЛ, где встретилась с местным «Факелом». Начало игры для балтийцев сложилось крайне неудачно: к концу первого тайма калининградцы проигрывали 0:2.

Первый мяч удалось отыграть на 59-й минуте усилиями полузащитника Яна Казаева. Спустя 2 минуты хозяева забили третий гол, но затем тот же Казаваев оформил дубль и вновь сократил разрыв.

Финальную точку в матче поставил нападающий «Балтики» Мирослав Маркович, забивший гол которого на 88-й минуте. Итого - волевая ничья на старте сезона и одно очко в копилку.

Следующий матч «Балтика» проведет так же на выезде - 17 июля сыграет с «Томью».