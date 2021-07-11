На окружной в Калининграде перевернулась «Мазда», водителя выбросило в окно

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

ДТП произошло в шестом часу утра воскресенья на окружной дороге (северный обход Калининграда) недалеко от перекрестка с Аллеей Смелых. По неустановленной пока причине, двигавшаяся по трассе «Мазда6» несколько раз перевернулась и упала на обочину.

- Все живы, встречки успели отвернуть, - сообщают очевидцы в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области». - Водителя выбросило в окно, когда машина кувыркалась, но жив, даже был в сознании.

Водители также отмечают, что на проезжей части в районе ДТП рассыпано много щебня, что и могло стать причиной аварии.