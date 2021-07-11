Янтарный комбинат добыл килограммовый самородок, который назвали «Рыбачок»

. Фото: пресс-служба Янтарного комбината.

Работники Приморского карьера комбината добыли самородок в пятницу, 9 июля. Вес янтаря на момент добычи составил 1190 граммов, сообщает пресс-служба предприятия.

Килограммовый балтийский самоцвет медового цвета имеет овальную форму. Согласно корпоративной традиции, самородок получил имя – «Рыбачок». Название выбрано в честь празднования Дня рыбака, который в этом году отмечается 11 июля.

«Рыбачок» стал восьмым самородком 2021 года. Неделей ранее, 4 июля, добыли «Калининградца», получившего имя в честь 75-й годовщины переименования Кенигсбергской области в Калининградскую.

Самородками называют экземпляры янтаря, вес которых превышает один килограмм. Самый тяжелый камень этого года, «Благословение», был добыт 21 июня.