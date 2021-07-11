В Славске пьяный водитель врезался в стоящий автомобиль, погибли два человека

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

ДТП произошло в 23.05 субботы, 10 июля, возле дома №60 на улице Советской в Славске. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, Ssang Yong под управлением нетрезвого 34-летнего водителя двигался со стороны Тельмана в направлении Комсомольской. В какой-то момент Ssang Yong выехал на встречнуюполосу и врезался в припаркованный Opel.

Удар был настолько сильным, что 56-летний водитель «Опеля» и 32-летняя пассажирка скончались на месте. Травмы получили еще одна пассажирка «Опеля» (женщине 34 года) и находившиеся в Ssang Yong пассажиры в возрасте 30 и 34 лет.