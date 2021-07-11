15 детей, 40 безработных: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 220 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:

- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;

- 40 неработающих;

-37 пенсионеров;

- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 13 работников промышленных предприятий;

- 10 работников предприятий пищевой промышленности;

- 10 школьников;

- 9 медицинских работников;

- 8 студентов (РАНХ и ГС, БФУ, КГТУ имени Канта, БГА, КМРК, Колледж сервиса и туризма, МФЮА);

- 8 работников образовательных учреждений;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 5 сотрудников банков;

- 3 ребенка, посещающих детские сады;

- 2 ребенка до 6 лет, не посещающих образовательные учреждения;

- 2 работника с/х предприятия;

- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- работник предприятий в сфере ЖКХ;

- сотрудник охранных предприятий.

У 182 заразившихся диагностированы симптомы ОРВИ , у 14 развилась пневмония, у 24 человек симптомы не проявились.