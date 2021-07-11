15 детей, 40 безработных: кто заразился коронавирусом в Калининградской области

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировали 220 новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает региональный оперативный штаб, среди заболевших:
- 42 индивидуальных предпринимателя и иных работающих;
- 40 неработающих;
-37 пенсионеров;
- 20 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 13 работников промышленных предприятий;
- 10 работников предприятий пищевой промышленности;
- 10 школьников;
- 9 медицинских работников;
- 8 студентов (РАНХ и ГС, БФУ, КГТУ имени Канта, БГА, КМРК, Колледж сервиса и туризма, МФЮА);
- 8 работников образовательных учреждений;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 5 сотрудников банков;
- 3 ребенка, посещающих детские сады;
- 2 ребенка до 6 лет, не посещающих образовательные учреждения;
- 2 работника с/х предприятия;
- 2 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- работник предприятий в сфере ЖКХ;
- сотрудник охранных предприятий.
У 182 заразившихся диагностированы симптомы ОРВИ , у 14 развилась пневмония, у 24 человек симптомы не проявились.