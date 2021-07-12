На улице Докука в Калининграде произошел пожар

В Главном управлении МЧС России по Калининградской области сообщили, что вечером в воскресенье в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Докука в Центральном районе города Калининграда. В одноэтажном кирпичном неэксплуатируемом строении, размером 30 на 10 метров, выгорела комната на площади двадцати пяти квадратных метров и кровля на площади двадцати квадратных метров.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет, - добавили в ведомстве.