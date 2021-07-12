В Ладушкине злостная алиментщица спряталась от приставов в шкафу

. Фото: Служба судебных приставов

В Ладушкине приставы принудительно доставили в суд злостную алиментщицу. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Безработная женщина, ведущая асоциальный образ жизни, должна была платить алименты на содержание двоих детей. Однако деньги она не выделяла и накопила долг в размере 300 тысяч рублей.

Приставы приехали к ней домой, однако дверь им открыл ее сожитель и сообщил, что женщина уехала в Калининград.

«Чтобы убедиться, что это действительно так, сотрудник службы прошел в квартиру и осмотрел все помещения. В одной из комнат он обратил внимание на шкаф, между дверец которого виднелись два пальца руки. Добровольно выйти из укрытия она отказалась, поэтому приставу пришлось применить спецсредства и принудительно доставить алиментщицу в наручниках», - отметили в пресс-службе ведомства.

Ей назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 5 месяцев, часть дохода от которых будет перечисляться детям.