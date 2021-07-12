10 педагогов, 65 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 225 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 195 случаев ОРВИ , 9 пневмоний и 21 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 65 пенсионеров;
- 10 работников образовательных учреждений;
- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 4 работника промышленных предприятий;
- 8 работников транспортных предприятий, водителей;
- 3 работника предприятий пищевой промышленности;
- сотрудник банка;
- сотрудник гостиницы;
- 20 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- 3 ребенка, посещающих детские сады;
- 3 студента (БГА, КМРК, КИТИС);
- 79 неработающих.