10 педагогов, 65 пенсионеров: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 225 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 195 случаев ОРВИ , 9 пневмоний и 21 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 65 пенсионеров;

- 10 работников образовательных учреждений;

- 10 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 4 работника промышленных предприятий;

- 8 работников транспортных предприятий, водителей;

- 3 работника предприятий пищевой промышленности;

- сотрудник банка;

- сотрудник гостиницы;

- 20 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 4 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- 3 ребенка, посещающих детские сады;

- 3 студента (БГА, КМРК, КИТИС);

- 79 неработающих.