В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 12 июля нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в понедельник, 12 июля, в течение дня отключено электричество в домах на шести улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. Чехова, 1, 1а, 4, 5а, 6, 10а, 12а, 15а, 15б, ул. Котовского, 1, 7, ул. Бассейной, 7, 23-33, 30-34, 32а, 32б, 35а, 36, ул. Художественной, 9-11, ул. Белинского, 1а, 2-16,14а, ул. Воздушной, 80.

Холодное водоснабжение приостановлено до 16 часов на ул. Комсомольской, 2, 2а, 6, 7 (д/с № 22), 12, 14, 14а, 16 (част. д/с), 17, 17а, 20 (гор. дет. поликлиника № 6), 26, 27а, ул. Ермака, 2.