В Славском районе утонула 6-летняя девочка

Прогулка детей днем 11 июля вблизи животноводческой фермы в поселке Придорожное Славского района обернулась трагедией. По предварительным данным, 11-летний мальчик и 6-летняя девочка решили искупаться и перелезли через ограждение пожарного водоема. Девочка поскользнулась на бетонных плитах и упала в воду. Мальчик сначала пытался помочь ей выбраться на берег, но не смог и тогда побежал звать на помощь взрослых. Первой на месте трагедии оказалась старшая сестра девочки, которая уже лежала без признаков жизни на дне.

- Советским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в региональном управлении СКР. - В ходе осмотра места происшествия на теле ребенка видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, не обнаружено. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выясняются условия, в которых воспитывалась погибшая девочка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.