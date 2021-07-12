Полиция сообщила подробности смертельного ДТП на балтийской трассе

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Стали известны обстоятельства ДТП с погибшим мотоциклистом на автодороге Калининград - Балтийск.

Аварию спровоцировал 48-летний таксист, который при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха». Управлявший мотоциклом 44-летний водитель не имел прав и страховки, а транспортное средство не было зарегистрировано.

От удара мотоцикл отбросило на «Ауди», которая двигалась за такси.

В результате столкновения мотоциклист скончался на месте происшествия, 41-летний пассажир такси и 30-летний пассажир «Ауди» получили телесные повреждения.