В Калининграде электросамокатчик напал на автомобиль

Мужчина на самокате мчался в общем транспортном потоке по Моспроспекту. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

«Ты нормальный - нет?». С этой фразы автомобилиста начался конфликт между ним и во весь опор мчавшимся по Московскому проспекту, лихо подрезая попутные машины, мужчиной на электросамокате.

На замечание водитель байка отреагировал агрессивно, нанеся несколько ударов по транспортному средству оппонента и обложив матом его самого. Рихтовка-покраска водительской двери и новое стекло в ней обойдутся собственнику в 23 тысячи рублей минимум.

- Участковыми уполномоченными ОМВД по Ленинградскому району по данному случаю была проведена проверка, личность злоумышленника установлена, - сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. - Им оказался 43-летний ранее судимый калининградец. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном повреждении имущества.

Буйному самокатчику грозит лишение свободы на срок до 2 лет. Ну а за езду без шлема его уже оштрафовали.