Власти Гусева после трех потопов за две недели выяснили, что ливневки исправны

Гусевский потоп Фото: Александр КАТЕРУША

Гусев за две недели пережил сразу три потопа. Последний случился 5 июля, когда за 40-45 минут проливного дождя на город вылилась десятидневная норма осадков. Как сообщает канал «Гусев Онлайн» со ссылкой на коммунальные службы города, нормальному водосбросу препятствовало то, что в двух случаях происходило отключение электроэнергии, и насосы, осуществляющие водоотвод, не работали и тоже оказывались в воде. А после восстановления электроснабжения включать их было небезопасно. Однако в ходе последней проверки ливневая система и городской коллектор работали исправно.

Напомним, после ливней некоторые улицы Гусева были затоплены в течение 5-6 часов, и вода добиралась по подъездов жилых домов. Судя по опубликованным в соцсетях снимкам, ливневая система не смогла справиться с таким потоком воды.