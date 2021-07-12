В Калининграде откроется шоколадная фабрика известного мирового производителя

В августе свою шоколадную фабрику запустит в Калининграде швейцарский производитель Barry Callebaut. Как сообщается в пресс-релизе компании, фабрика была приобретена на аукционе в сентябре 2020 года. Текущее оснащение позволит производить глазури и начинки в твердой и жидкой форме. На первом этапе на фабрике будут работать немногим более 40 человек.

Barry Callebaut с годовым объемом продаж около 6,9 млрд швейцарский франков (6,4 млрд евро/7,1 млрд долларов США) является ведущим мировым производителем шоколада и какао-продуктов. Группа компаний управляет более чем 60 производственными площадками и обеспечивает занятостью более чем 12 000 сотрудников. Помимо фабрики в Калининграде Barry Callebaut в России владеет двумя фабриками - в Чехове (Московская область) и Касимове (Рязанская область). Штаб-квартира расположена в Цюрихе.

В портфеле компании есть глобальные бренды шоколада специально для сегмента Гурме - Callebaut, Cacao Barry, Carma и глобальный бренд декоров Mona Lisa.