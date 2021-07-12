Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт12 июля 2021 14:12

Болельщиков пустят матч за Суперкубок России в Калининграде без QR-кодов

Но на трибуны попадут не все желающие
Николай Литвинов
КомментироватьОставить комментарий(0)

Матч за Суперкубок России по футболу с участием «Зенита» и «Локомотива» пройдет в Калининграде в ближайшую субботу, 17 июля. Попасть на трибуны болельщики смогут без предъявления QR-кода.

- Вариант, при котором болельщикам для прохода на стадион в Калининграде будут нужны QR-коды, не обсуждался, - подтвердил ТАСС начальник пресс-службы правительства области Дмитрий Лысков.

Уточним, что посещаемость предстоящего матча будет ограничена на уровне 70% вместимости стадиона. Это означает, что посмотреть игру смогут 24 500 человек.