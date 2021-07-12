В Гвардейске прокуратура заставила демонтировать неисправные качели и лавочки в детсаду

После вмешательства прокуратуры в детском саду в Гвардейском районе устранили недостатки оборудования на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В хорде проверки были выявлены нарушения в части несоответствия оборудования, установленного на детской площадке «Детский сад» «СШ № 2 им. А. Круталевича».

В адрес директора детсада было внесено представление об устранении выявленных нарушений. После этого детсад закупил 5 детских скамеек, 2 качалки-балансир, 1 качалку на пружине.

Также был произведен демонтаж неисправных качель и деревянных лавочек. Два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности в виде замечания.