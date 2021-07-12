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Общество12 июля 2021 14:30

По факту ДТП в Славске с двумя погибшими возбуждено уголовное дело

43-летний виновник аварии после совершения ДТП пытался скрыться с места происшествия
Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Славске на водителя автомобиля «Санг Йонг» возбуждено уголовное дело за ДТП с двумя погибшими. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Трагедия произошла ночью 10 июля. Пьяный 43-летний водитель «Санг Йонга» врезался в припаркованный «Опель».

В результате столкновения 56-летний водитель «Опеля» и 32-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Еще один пассажир был госпитализирован. Двое пассажиров «Санг Йонг» также были госпитализированы. 43-летний виновник аварии после совершения ДТП пытался скрыться с места происшествия, однако был задержан полицейскими.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.