В Калининградской области ожидаются перебои в телетрансляции

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В июле в Калининградской области ожидаются непродолжительные перерывы в телевещании. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В среду, 14 июля, специалисты будут производить осмотр передатчика в поселке под Черняховском. Перебои в трансляции телеканалов первого и второго мультиплексов, а также «Радио России» возможны с 09:00 до 18:00.

Еще через неделю, 21 июля, будет временно отключаться передатчик в Калининграде. Непродолжительные перерывы возможны в течение рабочего дня в вещании цифровых телеканалов, а также радиостанций «Вести ФМ», «Радио России», «Маяк», «Бизнес ФМ», «Комсомольская правда», «Русское радио» и «Радио Вера».