С автотрассы под Гвардейском пропало 26 дорожных знаков

Удивительное происшествие случилось в Гвардейском районе. На одном из участков автотрассы Калининград - Знаменск - Озерск - Гусев - Добровольск - Неман исчезло 26 дорожных знаков.

Загадку эту, впрочем, довольно быстро разгадали сотрудники уголовного розыска межмуниципального отдела полиции. Как выяснилось, 29-летний безработный из Полесска, проезжая по шоссе с приятелем, решил немного обогатиться. И принялся один за другим свинчивать пресловутые знаки со столбов, складывая в багажник. Когда домой к подозреваемому нагрянули оперативники, выяснилось, что большую часть добычи тот успел отнести в пункт приема металлолома, изъять удалось лишь дюжину знаков. Впрочем, и этого с лихвой хватило для возбуждения уголовного дела о краже.

Для полесчанина это будет первая в жизни судимость. Его приятель проходит как свидетель преступления.