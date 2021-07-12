Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2021 16:08

В Калининграде грабитель не успел выпить украденный виски

Мужчину задержали сотрудники ППС и частного охранного предприятия
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

Вечером в воскресенье, 11 июля, в магазине на ул. П. Морозова в Калининграде сработала тревожная кнопка. На место прибыли сотрудники ППС и ЧОП, которым сообщили, что покупатель взял бутылку виски и энергетики и выбежал из торговой точки, не расплатившись.

Полицейские в ходе осмотра прилегающих улиц вскоре обнаружили подозреваемого в грабеже. Им оказался 30-летний местный житель, который как раз готовился распить украденный алкоголь.

Его задержали и доставили в отдел. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».