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Общество12 июля 2021 17:00

Калининградка фиктивно прописала в своей квартире 29 иностранцев

Возбуждено уголовное дело
Виктор Сергеев
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На жительницу Калининграда завели уголовное дело за фиктивную регистрацию иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

48-летняя горожанка прописала в своей квартире сразу 29 человек. Полицейские осмотрели ее жилище и не нашли вещей зарегистрированных жильцов. Не видели этих людей и соседи, которых опросили правоохранители.

Уголовное дело возбуждено по статье «Фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в РФ». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.