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Общество12 июля 2021 17:39

В Калининграде предприниматель попался на незаконной продаже алкоголя

Полицейские изъяли 130 литров спиртосодержащей продукции
Виктор Сергеев
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В одном из магазинов на улице Багратиона в Калининграде незаконно продавали алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

35-летний предприниматель хранил, а также продавал крепкий алкоголь без соответствующей лицензии. С места происшествия было изъято 130 литров спиртосодержащей продукции.

На бизнесмена завели уголовное дело по статье «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции». Санкция статьи включает наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей или исправительные работы на срок до одного года.