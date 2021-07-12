В Светлогорске адвоката осудили на 2 года за взятку приставу в 30 тысяч рублей

На скамье подсудимых оказался адвокат палаты Калининградской области. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично, за совершение заведомо незаконных действий и бездействия, совершенная в значительном размере).

Суд установил, что зимой нынешнего года, подсудимый передал приставу 30 тысяч рублей за отсрочку на полгода исполнения судебного решения, прекращение исполнительного производства, а также за отказа от мер по принудительному исполнению.

Адвоката признали виновным и приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, штрафом в 13-кратном размере от суммы взятки, а также лишения права заниматься адвокатской деятельностью сроком 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.