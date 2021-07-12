Коронавирус за сутки выявили в 16-ти городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 225 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.
Больше всего заболевших в Калининграде - 141 человек.
В каких городах области выявили коронавирус:
Нестеровский городской округ – 1,
Багратионовский городской округ - 12,
Озерский городской округ - 1,
Пионерский городской округ – 3,
Гвардейский городской округ - 3,
Полесский городской округ – 8,
Гурьевский городской округ - 16,
Правдинский городской округ – 1,
Светловский городской округ - 8,
Зеленоградский городской округ - 12,
Светлогорский городской округ - 2,
Славский городской округ – 1,
Советский городской округ – 4,
Неманский городской округ - 4,
Черняховский городской округ - 5.