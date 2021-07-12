Коронавирус за сутки выявили в 16-ти городах Калининградской области

За сутки в Калининградской области было выявлено 225 новых случаев коронавируса. По данным регионального управления Роспотребнадзора, случаи заболевания зарегистрированы в 16 муниципалитетах.

Больше всего заболевших в Калининграде - 141 человек.

В каких городах области выявили коронавирус:

Нестеровский городской округ – 1,

Багратионовский городской округ - 12,

Озерский городской округ - 1,

Пионерский городской округ – 3,

Гвардейский городской округ - 3,

Полесский городской округ – 8,

Гурьевский городской округ - 16,

Правдинский городской округ – 1,

Светловский городской округ - 8,

Зеленоградский городской округ - 12,

Светлогорский городской округ - 2,

Славский городской округ – 1,

Советский городской округ – 4,

Неманский городской округ - 4,

Черняховский городской округ - 5.