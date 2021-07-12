На круговой развязке на площади Василевского изменили схему движения

. Фото: Александр Подгорчук

Схема движения на круговой развязке на площади Василевского в Калининграде претерпела важное изменение. Как сообщает klops.ru, теперь выезжать с круга на улицу Невского разрешается только с крайней правой полосы, а не с двух. Дополнительные знаки устанавливать не стали.

Напомним, круговая развязка на площади появилась в ноябре 2015 года и сразу вызвала возмущение у многих автомобилистов. Проект критиковал и тогдашний глава города Александр Ярошук. В октябре 2018 года на развязке появились прерывистые линии желтого цвета и стрелки, указывающие направление движения.