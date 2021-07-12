Калининград
Еще
Радио
Калининград
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июля 2021 21:02

В Калининграде 13 июля проверят уличные сирены

Начало в 11 часов утра
Виктор Сергеев
КомментироватьОставить комментарий(0)

Во вторник, 13 июля, в Калининградской будет проходить проверка работоспособности сирен и акустических установок. Начало в 11 часов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС

В это время в областном центре и в административных центрах городских округов и районов области будет произведено кратковременное включение уличных сирен и акустических установок.

В МЧС напоминают, что кратковременное звучание сигнала сирены «ВНИМАНИЕ ВСЕМ» служит для проверки состояния систем оповещения и никаких действий населения не предусматривает.