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Здоровье13 июля 2021 10:08

Алиханов: На этой неделе ждем еще 20 тысяч доз вакцины

Виктор Сергеев
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Фото: Инстаграм

Федеральные власти приняли решение о дополнительном увеличении поставок вакцины от коронавируса в Калининградскую область. Об этом на своей странице в «Инстаграм» написал губернатор Антон Алиханов. Он также сообщил, что привился вторым компонентом вакцины «Спутник V».

«На этой неделе ждём ещё 20 тысяч доз вакцины. Принят во внимание существенно выросший темп иммунизации населения Калининградской области. О цифрах будем информировать через СМИ», - написал глава региона, добавив, что вакцину будут быстро развозить по лечебным учреждения.