В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 13 июля нет света и воды

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В Калининграде во вторник, 13 июля, в течение дня не будет электричества в домах на 17 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на следующих улицах:

ул. Береговая, 15, 19, 19а-г,

ул. Потемкина, 10, 10а, 23 (д/с № 123),

ул. Сержантская, 6, 11, 13, 15, 19,

ул. Береговая, 1, 3, 4, 6-10, 9, 11, 12, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а-е, 19, 19а-г, 18-20, 22, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 39,

пер. Береговой 6, 9, 9а, 11, 11а (д/с «Солнышко»),

пер. Потемкина, 1, 3-9, 4, 6, 8, 10,

ул. Братская, 1, 3, 5, 7, 2, 2а, 4а, 4, 6, 9,

ул. Курортная, 103,105,

пл. Василевского, 2,

ул. Клиническая (НТРК «Каскад»),

ул. Зои Космодемьянской, 2-8, 7-17, 20, 22, 23,

ул. Бассейная, 7, 23-33, 30-34, 32а, 32б, 35а, 36,

ул. Художественная, 9-11,

ул. Белинского, 1а, 2-16, 14а,

ул. Воздушная, 80;

с 10 до 12 часов -

ул. П. Морозова, 44,

ул. Кленовая, 23.

Холодное водоснабжение приостановлено с 09.00 до 17.00 на ул. Поселковой, 32, 32а-д, 36, 38, 40, ул. Ивана Сусанина, 82а-б, 86б, ул. Мостовой, 22, ул. Горького, 285, корп. 1.