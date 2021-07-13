Калининградец получил 2,5 года колонии за вымогательство денег у матери

В Немане осудили местного жителя, который вымогал деньги у своей матери. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

В течение года мужчина при помощи избиений и угроз принуждал мать давать ему деньги. Опасаясь агрессивного сына, женщина передала ему суммарно более 90 тысяч рублей.

Ранее горе-сын взял у матери 220 тысяч на учебу и проживание в Санкт-Петербурге, затем еще 160 тысяч на оплату медкомиссии и 60 тысяч - на трудоустройство. Какие-то деньги он просто воровал с ее банковской карты, тайно покупая спиртное.

Суд приговорил его к двум с половиной годам лишения свободы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима.