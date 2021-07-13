Приставы взыскали с калининградца 830 тысяч за залитую квартиру

. Фото: Служба судебных приставов

В Зеленоградске судебные приставы добились взыскания ущерба за залитую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Местный житель залил квартиру соседа снизу, из-за чего существенно пострадали мебель и отделка. Суд постановил взыскать материальный ущерб в размере 830 тысяч с ответчика. Однако мужчина не возместил ущерб в установленные сроки.

Для начала приставы вынесли запрет на регистрационные действия с квартирой и автомобилем должника, а затем ограничили ему выезд за границу и обратили взыскание на половину его доходов. Однако это не помогло.

Вскоре приставам стало известно, что должник имеет счета в нескольких банках, на которых есть суммы, достаточные для погашения задолженности. На эти деньги было обращено взыскание, после чего на счет отделения поступила вся сумма задолженности - 830 тысяч рублей и исполнительский сбор в размере 60 тысяч рублей.

Деньги уже перечислены взыскателю, а исполнительский сбор - в консолидированный бюджет.