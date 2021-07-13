В Калининграде за мошенничество с муниципальными контрактами будут судить директора стройкомпании

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В Калининграде завершено расследование уголовного дела в отношении гендиректора строительной компании. 45-летнего бизнесмена подозревают в мошенничестве при выполнении муниципальных контрактов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Злоумышленник предоставлял в администрации районов и федеральное казначейство подложные документы на приобретение стройматериалов и аренду спецтехники у организаций, зарегистрированных на подставных лиц. После этого бюджет компенсировал ему расходы на оплату налога на добавленную стоимость, которые он якобы понес.

- На осуществлении капитального ремонта поселкового Дома культуры в Гусевском районе злоумышленник похитил более 1 млн рублей, при восстановлении кровли многоквартирного дома в Черняховске он незаконно обогатился на 520 тысяч, а на благоустройстве территории в Гусеве - на 170 тысяч, - рассказали в пресс-службе УМВД.

Предприниматель также осуществлял ремонты квартир, выделяемых детям-сиротам, на которых тоже похищал бюджетные деньги. Общий размер причиненного им ущерба, по подсчетам полиции, превысил 2 миллиона 160 тысяч рублей.

В настоящее время уголовное дело по 6 эпизодам мошенничества с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.