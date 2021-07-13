Жительница Черняховска тонула, пока ее муж спал в машине

В понедельник, 12 июля, 45-летняя жительница Черняховска вместе со своим мужем приехала на реку Инструч, чтобы искупаться. Оба были в состоянии алкогольного опьянения. Причем мужчина даже не смог дойти до воды, уснув в автомобиле. И не видел, как тонула его супруга. Тело женщины обнаружили и вытащили на берег позже.

Черняховский межрайонный следственный отдел регионального управления СКР начал проверку по факту гибели горожанки. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Хотя, в принципе, и так все ясно.

- Практика показывает, что основной причиной гибели взрослых людей в водоемах является купание в состоянии алкогольного опьянения, - прокомментировал руководитель Черняховского МРСО Кирилл Ревенко. - Такие случаи учащаются с наступлением теплого времени года. Призываем жителей и гостей региона воздержаться от купания в нетрезвом виде, а также в необорудованных для этого местах!