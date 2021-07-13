Побили рекорд: В Калининграде за сутки выявили 237 случаев коронавируса

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За сутки в Калининградской области было выявлено 237 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Это рекордное количество заболевших, накануне в регионе было выявлено 225 случаев COVID-19.

Всего в области с начала пандемии зарегистрировано 39 014 случаев заболевания.

За последние сутки в России выявлено 24 702 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 11,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 780 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 19 566 человек.