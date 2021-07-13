16 медиков, 16 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 237 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 201 случай ОРВИ, 10 пневмоний и 26 бессимптомных случаев.
Среди заболевших:
- 20 пенсионеров;
- 16 медицинских работников;
- 5 работников образовательных учреждений;
- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- 13 работников промышленных предприятий;
- 14 работников транспортных предприятий, водителей;
- 9 работников предприятий пищевой промышленности;
- 6 сотрудников банков;
- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 сотрудника с/х предприятий;
- 4 сотрудника предприятий в сфере бытовых услуг;
- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;
- 2 сотрудника охранных предприятий;
- 40 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;
- ребенок, посещающий детский сад;
- 16 школьников;
- 5 студентов (БФУ, РАНХиГС, КГТУ);
- 58 неработающих.