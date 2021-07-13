16 медиков, 16 школьников: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 237 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 201 случай ОРВИ, 10 пневмоний и 26 бессимптомных случаев.

Среди заболевших:

- 20 пенсионеров;

- 16 медицинских работников;

- 5 работников образовательных учреждений;

- 18 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- 13 работников промышленных предприятий;

- 14 работников транспортных предприятий, водителей;

- 9 работников предприятий пищевой промышленности;

- 6 сотрудников банков;

- 3 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 сотрудника с/х предприятий;

- 4 сотрудника предприятий в сфере бытовых услуг;

- 3 сотрудника учреждений культуры и досуга;

- 2 сотрудника охранных предприятий;

- 40 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 неорганизованных ребенка до 6 лет;

- ребенок, посещающий детский сад;

- 16 школьников;

- 5 студентов (БФУ, РАНХиГС, КГТУ);

- 58 неработающих.