Опубликован режим работы мобильных центров вакцинации 13 июля

. Фото: Александр Подгорчук

Областное министерство здравоохранения сообщило, где и в какое время можно 13 июля сделать прививку помимо поликлиник.

В торговом центре «Балтия Молл» (Приморское кольцо, 2) вакцинация проводится с 10 до 20 часов с перерывом с 14.30 до 15.15.

Прививочный пункт на Южном вокзале 13 июля работает по следующему графику:

- с 9 до 11 часов проводится вакцинация первым компонентом вакцины от коронавируса;

- с 17 до 19 часов - вторым.

Выездная вакцинация проводится и в Черняховске. Прививку можно будет получить с 9 до 15 часов на ул. Театральной.

Информация о продолжении работы мобильных пунктов вакцинации от коронавируса будет опубликована дополнительно.