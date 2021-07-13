Чтобы отомстить подруге, житель Багратионовска утопил ее кошку в стиральной машине

Когда 43-летний житель Багратионовска узнал, что гражданская жена уехала не к своей матери, как сказала, а к подруге в Светлогорск, мужчина страшно расстроился. Можно даже сказать, загоревал. И с горя, естественно, напился. Дойдя до кондиции, принялся размышлять, как отомстить обманщице. И тут взгляд его упал на ходившую по квартире кошку Мусю, которую, как знал багратионовец, его сожительница очень любила.

С этого момента судьба несчастной мяуки была предрешена. Изловив животное, пьяный изверг засунул его в стиральную машину и включил режим стирки. При этом мужик не забывал фиксировать свои действия на видеокамеру мобильного телефона. Получившийся ролик тут же отослал подруге. Но этого горожанину показалось мало: он извлек из «стиралки» труп кошки, положил на кровать, вновь заснял и отправил на известный номер.

Как и все живодеры, этот тоже оказался изрядным трусом. Убоявшись встречи со спешившей домой разъяренной супругой, сбежал из квартиры и следующие 5 дней скрывался на территории местного замка Прейсиш-Эйлау. Тем временем женщина написала заявление в полицию по поводу произошедшего. Спустя немного времени участковые инспекторы задержали подозреваемого на одной из улиц Багратионовска.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Жестокое обращение с животными». Обвиняемому грозит лишение свободы на срок до 3 лет. Кстати, ранее он уже был судим, отбыв срок за убийство человека. Что до безутешной хозяйки погибшей Муси, то женщина объявила, что продолжать отношения с уже бывшим бойфрендом она не собирается, и чем дальше они будут находиться друг от друга, тем лучше.