Уже как в Барселоне: вода в Балтийском море продолжает прогреваться

. Фото: Иван МАРКОВ

Вода в море у побережья Калининградской области продолжает прогреваться. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня, 13 июля, зафиксированы следующие значения:

Янтарный +22,

Светлогорск +22,

Пионерский +22,

Зеленоградск +23,

Балтийск +23,

Рыбачий +24.

Для сравнения, температура воды у побережья Барселоны сейчас составляет те же +24 градуса, что на Куршской косе.

В сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют, что температура воды в Балтийском продолжит подниматься.