Уже как в Барселоне: вода в Балтийском море продолжает прогреваться

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Фото: Иван МАРКОВ
Вода в море у побережья Калининградской области продолжает прогреваться. По данным сервиса «Яндекс.Погода», сегодня, 13 июля, зафиксированы следующие значения:
Янтарный +22,
Светлогорск +22,
Пионерский +22,
Зеленоградск +23,
Балтийск +23,
Рыбачий +24.
Для сравнения, температура воды у побережья Барселоны сейчас составляет те же +24 градуса, что на Куршской косе.
В сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области» прогнозируют, что температура воды в Балтийском продолжит подниматься.